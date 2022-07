Nachwuchstalent aus Süchteln : Wichtige Wochen für BMX-Fahrer Meik Münnich

Meik Münnich durfte in Stuttgart eine Woche mit den Elite-Fahrern trainieren. Allerdings brach er sich dabei den Radiuskopf im Ellenbogen. Foto: Münnich

Radsport Bei der Deutschen BMX-Meisterschaft erreicht der Süchtelner Meik Münnich nach Verletzungspause noch den fünften Platz. Nun will der Junior bei der kommenden Europa- und Weltmeisterschaft überzeugen.

Meik Münnich hat bei den Deutschen BMX-Meisterschaften in Esselbach den fünften Platz belegt. Ganz zufrieden war er damit allerdings nicht. „Das war nicht ganz mein Ziel, aber aufgrund der Tatsache, dass ich ja im jüngeren Jahrgang fahre, war die Leistung ganz in Ordnung“, sagt Münnich. In diesem Jahr hatte er bereits an einigen Rennen teilgenommen, auch in Italien, Frankreich, Belgien, zudem beim Euro-Cup-Lauf in Stuttgart. Da er in diesem Jahr als jüngerer Jahrgang mit den 16-Jährigen zusammenfahren muss, waren die Erfolge bislang nicht so zahlreich wie sonst.

Nach dem Rennen in Stuttgart bekam Münnich jedoch das Angebot, am dort ansässigen Olympia-Stützpunkt eine Woche mit den deutschen Elite-Fahrern zu trainieren. Für Münnich lief die Woche jedoch weniger erfreulich. Zunächst nahm er an einer Trainingseinheit im Fitnessstudio teil – bis dahin hatte er noch nie Krafttraining gemacht. Am Nachmittag ging es dann auf die Stuttgarter Supercross Bahn. Dort war Münnich jedoch etwas übermotiviert, da nicht nur die deutschen Elite-Fahrer, sondern auch das Schweizer Nationalteam dort trainierte. Beim Warmfahren stürzte Münnich bei einem Sprung und brach sich dabei den Radiuskopf im rechten Ellenbogen.

„Das war eine Katastrophe, ausgerechnet kurz vor den wichtigen Rennen“, erzählt der Süchtelner. Im Anschluss hätte er eigentlich am ersten Bundesliga-Rennen in Plessa teilnehmen sollen. Daraus wurde dann aber nichts. „Zum Glück hatte ich schon genügend Punkte gesammelt, um unter den ersten zwölf in Deutschland zu sein, das ist die Qualifikationsnorm für EM und WM.“ Da es kein schlimmer Bruch war, konnte er schon nach drei Wochen wieder mit dem Training beginnen. Da die Saison-Höhepunkte Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft vor der Tür stehen, war es für ihn sehr wichtig, schnell wieder aufs Rad zu kommen.