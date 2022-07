Vor den EM-Masters in Rom : Kalli Nottrodt gewinnt Deutsche Meisterschaften der Masters im Freischwimmen

Kalli Nottrodt von der SG Mönchengladbach als Deutscher Meister der über 70-Jährigen. Foto: Kalli Nottrodt

Schwimmen Kalli Nottrodt, Schwimmer der SG Mönchengladbach, hat sich den Deutschen Meistertitel über 2,5 Kilometer in der Masters-Klasse der über 70-Jährigen im Freischwimmen gesichert. Das nächste Ziel für den Dülkener ist die Masters-EM in Rom.

Kalli Nottrodt von der SG Mönchengladbach hat den Deutschen Meistertitel über 2,5 Kilometer in der Masters-Klasse der über 70-Jährigen im Freischwimmen geholt. Der Wettbewerb fand in Großkrotzenburg zwischen Hanau und Aschaffenburg an der Grenze zwischen Hessen und Bayern statt. Der Meisterschaftsort war in einem der Kahler Seen. Dort wurden beim im Dülkener Bistard lebende Nottrodt Kindheitserinnerungen wach. „Ich bin genau vor 60 Jahren dort auch schon geschwommen, als Zehnjähriger, damals für den Ersten Frankfurter Schwimmclub, allerdings nur 500 Meter Brust“, sagt Nottrodt.

Bei der Deutschen Meisterschaft seien die Bedingungen nun perfekt gewesen, ergänzt er. Schon am Vormittag zur Startzeit um 11.15 Uhr herrschten rund 25 Grad Celsius an Luft- und genau 25 Grad Celsius an Wassertemperatur. „Ganz nach meinem Geschmack. Geschwommen wurde selbstverständlich ohne Neopren, das ist bei den Schwimmveranstaltungen des Deutschen Schwimmverbandes erst unter 20 Grad Celsius erlaubt“, sagt Nottrodt.

Der Kurs war ein Dreieck von 833 Metern, das dreimal zu durchschwimmen war. „Beim Freiwasser weiß man allerdings nie genau, ob die Streckenangabe wirklich stimmt. Wir dürfen ja – anders als beim Triathlon – auch keine GPS-Armbanduhren anziehen“, sagt Nottrodt, fügt aber an: „Aufgrund der Schwimmzeit dürfte die Strecke relativ genau gewesen sein.“

Seit diesem Jahr startet Nottrodt in der Altersklasse der über 70-Jährigen. Als „Neuer“ in dieser Altersklasse hatte er dann auch relativ leichtes Spiel mit seiner Konkurrenz. Nach den drei Runden und 2500 Metern schlug er nach 38:27,97 Minuten an, fast vier Minuten vor dem Hofer Herbert Hertelendy und rund sieben Minuten vor dem Dritten Klaus Beckmann (Westerstede). „Das hätte ich so nicht erwartet. Meine Schwimmform stimmt auf jeden Fall wieder“, sagt Nottrodt. Er hätte mit seiner Zeit auch in der jüngeren Altersklasse M65 ganz weit vorn gelegen.