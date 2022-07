In Heinsberg-Oberbruch : Glanzstoff-Führungen sehr gefragt

Erkelenzer Land Der Kunstseide-Produzent war einst mit der größte Arbeitgeber der Region. Aus dem großen Fabrikgelände ist mittlerweile der Industriepark Oberbruch geworden.

(RP) Der Kunstseide-Produzent Glanzstoff mit Fabriksitz in Oberbruch zählte viele Jahre zu den wichtigsten Arbeitgebern im ganzen Kreis Heinsberg. Aus dem großen Fabrikgelände ist mittlerweile der Industriepark Oberbruch geworden, doch das Interesse in der Bevölkerung ist nach wie vor groß. Anlässlich des Internationalen Museumstags im Mai hatte das Dokumentationszentrum Glanzstoff Führungen durch Oberbruch angeboten, die so stark nachgefragt waren, dass mit der Warteliste sofort zwei weitere Führungen am 10. Juli besetzt werden konnten.