Neun-Euro-Ticket im Kreis Heinsberg​: Jetzt zeitnah gute Angebote schaffen​

Fahrgäste steigen am Hückelhovener Breteuilplatz in den Bus ein. Foto: Ruth Klapproth

Das vergünstigte ÖPNV-Ticket wird auch in der Auto-Hochburg Kreis Heinsberg relativ gut genutzt. Um jetzt die Wende zu schaffen, muss schnell die passende Infrastruktur geschaffen werden.

Jetzt ist es allerdings wichtig, diesen Schwung nicht verpuffen zu lassen und kurzfristig – nicht erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren – vernünftige Angebote zu schaffen, mit denen die Menschen auch nach dem Neun-Euro-Ticket bereit sind, den Bus und die Bahn zu nutzen. Wer eine Stunde einplanen muss, um in die Stadt zu kommen, der nutzt auch dann nicht den Bus, wenn er gratis ist. Ein Ausbau des Angebots auf Halbstundentakte und viel wichtiger noch eine Abdeckung in den Abendstunden und am Wochenende muss zwingend der nächste Schritt sein.