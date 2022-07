Deutsche Meisterschaft der Senioren-Straßenfahrer : Dülkener Rainer Beckers erreicht „das größtmögliche Ziel“

Rainer Beckers (M.), Deutscher Senioren-Meister Straßenfahren. Foto: Adam-Donner-Master-Racing-Team

Radsport Rainer Beckers hat in seiner Radsportkarriere einiges erreicht, die Deutsche Meisterschaft der Senioren-Straßenfahrer verpasste er in den vergangenen Jahren aber oft knapp. Nun hat er sich diesen Traum nach einem packenden Rennen in Görlitz erfüllt.

Rainer Beckers hat sich einen lang ersehnten Traum erfüllt: Der 54-jährige Dülkener wurde bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren-Straßenfahrer in Görlitz endlich Deutscher Meister der Senioren 3, nachdem er bereits dreimal Vizemeister und mehrmals vorn platziert war. Mit ihm freut sich die Radsportabteilung des SC Union Nettetal. „Das ist der erste Deutsche Meister in unserer fast 40-jährigen Radsportgeschichte“, sagt Abteilungsleiter und Unions-Vorsitzender Wilfried Schmitz.

Rainer Beckers setzte sich nach 86 Kilometern im Sprint durch. Mit deutlichem Vorsprung verwies er Frank Meeßen (RSC 1979 Bad Homburg) und Markus Westhäuser (Bike-o-Rado Racing Team) auf die Plätze zwei und drei. Nachdem das Training und die körperliche Vorbereitung von Beckers über weite Strecken positiv verlief, kamen in den vergangenen Wochen Probleme auf, die seine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft infrage stellten. Formschwankungen und extreme Muskelschmerzen in der rechten Kniekehle schlichen sich ein.

Erst kurz vor dem Wettbewerb kam die Erklärung für die Schmerzen. „Eine marginal verstellte Sitzposition war der Grund“, sagt er. Nach einer anschließenden entspannten Trainingsrunde stand der DM nichts mehr im Weg: Das Fahrerfeld mit 65 Fahrern aus ganz Deutschland rollte in Görlitz los. In den späteren Runden wurde ein stetig hohes Tempo angeschlagen. Das Fahrerfeld dünnte sich dadurch leicht aus. Trotzdem blieben rund 50 Fahrer zusammen. In der vorletzten Runde spaltete sich die Gruppe zunächst in zwei Teile, auch Beckers war vorne mit dabei. Das Tempo blieb aber nicht hoch genug, sodass eine größere Gruppe wieder Anschluss fand. Mit etwa 40 verbliebenen Fahrern ging es in die letzte Runde. „Jetzt musste ich aufpassen und bei eventuellen Attacken dabei sein.“

Die letzte Runde verlief vorerst unspektakulär. Erst am letzten giftigen Anstieg – etwa 2,5 Kilometer vor dem Ziel – wurde es dann noch einmal ernst. In guter Position achtete Beckers auf die Konkurrenz, um plötzlich aufreißende Lücken schnell schließen zu können. Die Spitze blieb jedoch zusammen. Er konzentrierte sich voll auf das Sprintfinale. „Wichtig war für mich: Position halten und auf einen guten Schlusssprint vertrauen“, erzählt er.

„Jedoch hatte ich großen Respekt vor der heimtückischen Zielgeraden: 800 Meter lang, breit und zum Ziel immer stärker anstrengend. Beckers und das Fahrerfeld näherten sich der 250-Meter-Marke. Beckers befand sich an Position zwei. Dann kam die Attacke von rechts hinten durch Frank Meeßen. Beckers parierte den Angriff und zog mit deutlich höherem Tempo davon: „Die Sache wurde gewisser, keiner war mehr direkt am Hinterrad und die Ziellinie flog mir entgegen“, sagt er schmunzelnd. Mit der rechten Hand am Lenker und der linken in den Himmel gestreckt, fuhr er durchs Ziel. Mit einem Schrei brach bei ihm die Anspannung raus.