Corona-Ticker : Veranstaltungen fallen aus oder werden verschoben

„Abgesagt“ steht auf einem Einladungsplakat für eine Veranstaltung. Viele Menschen scheinen die Appelle und Ausgangsbeschränkungen zu befolgen. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Kreis Heinsberg Aufgrund der weiterhin aktuellen Gefährdungslage durch die Verbreitung des Coronavirus finden keine Veranstaltungen mehr statt. Die Erkelenzer Tafel schließt vorübergehend ab Montag, 23. März.

Der Naturpark Schwalm-Nette schließt seine Einrichtungen bis auf weiteres. Betroffen sind das Naturpark-Zentrum in Wachtendonk, Feldstrasse 35, das Naturpark-Tor in Wassenberg, Pontorsonallee 16, und die Naturpark-Informationsstelle in Brüggen, Burgwall 4. Die Geschäftsstelle des Naturparks, Willy-Brandt-Ring 15 in Viersen, ist ebenfalls für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind telefonisch unter 02162 81709408 oder per E-Mail an info@naturparkschwalm-nette.de zu erreichen.

Die A. Frauenrath Recycling GmbH schließt das Recycling-Zentrum, Max-Planck-Straße 8 in Heinsberg, für den Privatkundenverkehr bis mindestens 31. März. Das Unternehmen folgt damit der Pressemitteilung des Kreises Heinsberg, die Kleinanlieferplätze in Gangelt-Hahnbuch und Wassenberg-Rothenbach zu schließen.

Die Schützenbruderschaft vom heiligsten Sakrament des Altares Hückelhoven sagt das Kreuzweggebet (geplant am 3. April), das Ostereierschießen (4. April), die Osterversammlung im Jägerhof (13. April), die Vereinsmeisterschaft und der Schülerprinzenvogelschuss (18. April) ab.

Der Trödelmarkt an Schacht 3 in Hückelhoven, der im Mai stattfinden sollte, fällt aus. Auch finden vorerst keine Führungen an Schacht 3 statt.

Der Mundartabend Klängerstu‘ef des Historischen Vereins Wegberg, am Donnerstag, 9. April, fällt aus.

Das Gesundheitszentrum Linnich sagt bis auf weiteres alle Kurse ab. Sobald als möglich soll das Kursprogramm wieder aufgenommen und darüber informiert werden.

Der ADAC Nordrhein hat bis auf weiteres alle 21 ADAC Center in seinem Verbreitungsgebiet geschlossen. Die Schließung betrifft auch die ADAC Prüfzentren sowie die Einsätze der Mobilen Prüfstationen. Die ADAC Fahrsicherheitszentren in Weilerswist und Grevenbroich bleiben ebenfalls geschlossen.

Den traditionellen Granterather Frühjahrs-Treckertreff, vorgesehen für den 30. April bis 1. Mai, sagt der TV Granterath aufgrund der Corona-Krise ab. Das teilte Karl Mones mit.