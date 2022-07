Trinkwasserbrunnen in Düsseldorf : Rather Quartiersplatz soll noch attraktiver werden

Einen Trinkwasserbrunnen, wie er beispielsweise schon im Rheinpark steht, wünschen sich die Politiker auch für die Ortsmitte von Rath. Foto: Stadtwerke Düsseldorf

Düsseldorf Die Bezirkspolitiker wollen auf dem Platz einen Trinkwasserbrunnen, Wasser- und Stromanschlüsse für Veranstaltungen installieren lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Der Quartiersplatz an der Westfalenstraße, der 2019 am Rather Carré eröffnet wurde, wird sehr gut von den Bürgern angenommen und auf vielfältige Weise genutzt. Kinder bevölkern den Spielplatz, Familien sitzen im Eiscafé, Rentner treffen sich auf den Bänken und Jugendliche chillen auf den Treppen. Das führt zwar auch immer wieder zu Problemen, da Lärm entsteht und Müll hinterlassen wird, doch überwiegend verläuft das lebendige Geschehen dort friedlich.

Die CDU in der Bezirksvertretung 6 möchte den Platz noch attraktiver und vielseitig nutzbar machen. Sie hat deshalb an die Verwaltung den Antrag gerichtet, dort einen Trinkwasserspender zu installieren und Strom- und Wasseranschlüsse zu schaffen. „Ich wurde häufig in Rath darauf angesprochen, ob nicht ein Weihnachtsmarkt auf dem Platz ausgerichtet werden kann. Durch den Strom- und Wasseranschluss wäre das möglich und die Nutzung des Platzes würde zudem deutlich erweitert werden“, sagt Ratsherr Marcus Münter.

Die Idee, einen Trinkwasserspender aufzubauen, stieß bei allen Politikern auf eine positive Resonanz. Auch hierzu kam die Anregung aus der Bevölkerung: „Viele Senioren haben schon diesen Wunsch geäußert“, sagt Oliver Schnieders (CDU). Die Bezirksvertretung griff bei ihrem Antrag, der einstimmig verabschiedet wurde, die Anregung von Ralf Molnar (Grüne) auf, für den Spender Gelder aus dem Klimaanpassungsprogramm zu beantragen.