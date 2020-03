Zahlen steigen im Kreis Heinsberg : Von 916 Infizierten jetzt 13 an Lungenentzündung gestorben

Landrat Stephan Pusch verteidigte sich zum Ende der Woche gegen Vergleiche mit dem Skiort Ischgl, der Kreis Heinsberg habe am Tag nach Bekanntwerden der ersten Infektion schon mit Schul- und Kita-Schließung reagiert: „Hier war nicht noch eine Woche Party angesagt.“. Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Heinsberg Vier weitere Tote durch Corona zwischen 68 und 95 Jahren meldete der Kreis Heinsberg am Freitag (Stand 15.30 Uhr), am Donnerstag waren es drei.

„Drei Frauen im Alter von 80, 85 und 68 Jahren sowie ein Mann, 95 Jahre, sind an einer Lungenentzündung infolge des Coronavirus verstorben“, teilte Kreissprecherin Jennifer Grünter mit. Wie auch bei den vorherigen Fällen seien alle vier Patienten aus dem Kreis Heinsberg gesundheitlich vorbelastet gewesen. Insgesamt starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bislang 13 Personen aus dem Kreis Heinsberg. Aktuell gibt es hier 916 bestätigte Infektionen, abzüglich 84 genesene Personen.

Landrat Stephan Pusch appelliert wiederholt an die Menschen in seinem Landkreis, seine Empfehlung der „Ausgangssperre light“ ernst zu nehmen und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Und gegen Langeweile gibt es jetzt ein Angebot: Das Start-Up Unternehmen sharemagazines stellt den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Heinsberg ihr Angebot ab sofort für zwei Wochen kostenfrei zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit vielen Verlagen können Nutzer der App von zu Hause auf über 500 Zeitungen und Zeitschriften zugreifen. „Ein schönes Angebot, das uns hilft, die Zeit zu Hause angenehm zu verbringen“, so Landrat Stephan Pusch.

Mit der Einstellung sozialer Kontakte und der Reduzierung auf minimalsten Umgang, gemeint sind nicht aufschiebbare Arztbesuche sowie das Einkaufen von Lebensmitteln, soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt und das Gesundheitssystem geschont werden. Eine Ausgangssperre zu verordnen, sei Sache von Land und Bund, hatte Pusch am Donnerstagabend bei Markus Lanz gesagt. Das sei nicht einfach: „Wer entscheidet, wann wir die aufheben und unter welchen Voraussetzungen?“ Zur Kontrolle habe der Kreis Heinsberg allenfalls 430 Polizisten bei hohem Krankenstand.

Eine Lieferung von Schutzkleidung vom Land sei am Freitag angekommen, sagte Jennifer Grünter. Pusch aber fehlt ein zentrales Management zur Versorgung des ärztlichen und pflegerischen Personals. „Wir brauchen Krisenmanagement auf allen Ebenen“, unterstrich er bei Lanz. Man komme zumindest durch das Wochenende, doch der Bedarf halte an, hieß es am Freitag. Die Geschäftsführer der drei Krankenhäuser in Erkelenz, Heinsberg und Geilenkirchen stehen in ständigem Kontakt, konferieren, telefonieren. Im Kreishaus gebe es acht bis zehn Mitarbeiter, die stetig das Internet nach Material durchforsten, sagte Pusch. Ein Landtagsabgeordneter stehe im Kontakt mit der RWTH Aachen in der Frage, ob hiesige Betriebe Schutzkleidung herstellen können. Auf Facebook bedankte sich das Team der Intensivstation des Erkelenzer Hermann-Josef Krankenhauses bei dem Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen für seine Solidarität: Er habe „eine große Anzahl an FFP2- und FFP3-Masken“ gespendet. An die Solidarität der Gesellschaft, die nun Opfer bringen müsse, appellierte Landrat Pusch bei Lanz: „Wir brauchen jetzt ein ganz großes Wir-Gefühl.“