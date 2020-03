Im Kreis Heinsberg : Drei weitere Corona-Todesfälle

Kreis Heinsberg Das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg meldet drei verstorbene Personen durch das Coronavirus. „Wir fühlen mit den Familien“, sagt Landrat Stephan Pusch.

In allen drei Fällen war die Todesursache eine Lungenentzündung, bedingt durch die Coronavirusinfektion. Es handelt sich um zwei am Dienstag im Krankenhaus Heinsberg verstorbene Männer im Alter von 87 Jahren (aus Heinsberg) und 83 Jahren (aus dem Selfkant). Eine 85-jährige Frau (aus Heinsberg) verstarb am Mittwoch im Uniklinikum Aachen. Alle drei infizierten Personen waren durch Vorerkrankungen bereits belastet.

Aktuell gibt es im Kreis Heinsberg 890 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus abzüglich 71 wieder genesene Personen. Insgesamt gibt es in diesem Zusammenhang nun neun Todesfälle zu beklagen. Landrat Stephan Pusch ist nach der Krisensitzung am Donnerstagmorgen nach Hamburg gefahren, um erneut in der Talkshow bei Markus Lanz die Sicht- und Verfahrensweise des Kreises Heinsberg zu erklären, „denn wir sind die Blaupause für viele Dinge, die jetzt in Deutschland passieren“. In seiner Videobotschaft aus Hamburg erklärte Pusch, er brauche mediale Aufmerksamkeit, um die optimale Versorgung des Kreises Heinsberg mit medizinischem Material, Personal und Atemgeräten zu erreichen. Scharf kritisierte Pusch eine Aussage von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder während einer Debatte über Ausgangssperre, in Bayern wolle man „kein zweites Heinsberg“: „Guter politischer Stil sieht aus meiner Sicht anders aus.“ (aktualisiert am 19. März, 17.30 Uhr)