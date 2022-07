Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Verkehrssünder auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen im Erkelenzer Land mehrere Anzeigen gefertigt (Symbolfoto). Foto: dpa/Jonas Güttler

Erkelenzer Land Am Wochenende hat die Polizei Verkehrssünder im Erkelenzer Land auf frischer Tat ertappt. In Hückelhoven-Brachelen stahlen Unbekannte einen Bootsmotor und in Wassenberg brachen Täter mehrere Fahrzeuge auf.

Fahrzeuge aufgebrochen Am letzten Wochenende öffneten unbekannte Täter zwischen Freitag, 9. Juli, und Montag, 11. Juli, drei Kraftfahrzeuge. Zwei Tatorte befanden sich in Wassenberg-Orsbeck auf dem Pappelweg, ein weiterer in Wassenberg-Birgelen am Leichweg. Alle Fahrzeuge wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch in allen Fällen nichts entwendet. Die Kriminalpolizei klärt nun, ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten.

Bootsmotor gestohlen Unbekannte sind zwischen Dienstag, 5. Juli, 20 Uhr, und Montag, 11. Juli, 9.45 Uhr, in eine Holzhütte auf dem Gelände des Kapbuschbads in Hückelhoven-Brachelen eingedrungen. Dort stahlen sie den Elektro-Außenbordmotor eines Schlauchboots.

Verkehrsdelikte geahndet Bei Kontrollen im Kreis Heinsberg hat die Polizei am vergangenen Wochenende diverse Verkehrsverstöße festgestellt: In Erkelenz-Granterath auf der Luxemburger Straße und in Hückelhoven-Ratheim auf der Millicher Straße waren Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen gegen sie gefertigt. Darüber hinaus stellte die Polizei einen Führerschein sicher. Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren Fahrer in Hückelhoven-Brachelen auf der Hauptstraße, in Wegberg-Kipshoven auf der Straße Am alten Schlagbaum und in Wegberg-Rödgen auf der Sankt-Ludwig-Straße. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt.

Mobiliar in Brand geraten Die Feuerwehr Hückelhoven rückte am Dienstag wegen eines Kleinbrandes aus. Gemeldet wurde eine brennende Bank an einer Bushaltestelle. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Straße Am Landabsatz, konnten jedoch keine Brandstelle ausfindig machen. Im Bereich der Sophiastraße wurden sie dann fündig. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache das Mobiliar des Obdachlosenunterstandes in Brand geraten. Ein Atemschutztrupp löschte das Feuer.

(RP)