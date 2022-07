Emmerich : Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Emmerich Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen einen 35-jährigen Mann aus Emmerich bei einem Einbruch in eine Bäckerei-Filiale gestellt und vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten Diebesgut, er war mit einem entwendeten E-Bike zum Tatort gekommen.

Gegen 04.15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Einbruch auf der Steinstraße. Die Beamten waren schnell vor Ort und bemerkten im hinteren Bereich der Filiale einen Mann, der versuchte einen Tresor aufzubrechen. Als der Täter die Beamten bemerkte, flüchtete er durch einen Seiteneingang auf die Straße, wo er von dort postierten Polizeibeamten in Empfang genommen und vorläufig festgenommen wurde. Der Festnahme versuchte er sich mit Schlägen zu widersetzen, eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt. Bei der Durchsuchung des Täters wurden neben einem Messer und Betäubungsmitteln auch Diebesgut aufgefunden, das einem weiteren in derselben Nacht begangenen Einbruch in eine Bäckereifiliale in Vrasselt (Dreikönige) zugeordnet werden konnte. Am Sonntag wurde der Mann dem Amtsrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.