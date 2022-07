Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Kabel- und Kupferdiebe in Häusern unterwegs

Unbekannte sind zum wiederholten Male in leerstehende Häuser und auf Baustellen eingedrungen, um vornehmlich Metall zu stehlen (Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Erkelenzer Land In Hückelhoven drangen Einbrecher in einen Rohbau ein, in Unterwestrich in ein leerstehendes Haus. In Ratheim stand zudem ein Feld mitten in der Nacht in Flammen.

Einbrecher dringen in Haus ein Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, in eine Baustelle auf dem Amselweg in Kleingladbach eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher die Terrassentür des Rohbaus auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei richteten sie einen erheblichen Sachschaden an: Sie durchtrennten bereits verlegte Elektrokabel und stahlen diese. Auch vier Verteilerbalken für eine Fußbodenheizung nahmen die Täter mit.

Kupferdiebe in Unterwestrich Die zahlreichen leerstehenden Häuser in den Erkelenzer Braunkohledörfern werden immer wieder zum Ziel von Kupferdieben. So war es auch am vergangenen Wochenende, wie die Polizei mitteilt: Wohl in der Nacht zu Samstag, zwischen 0 und 13.30 Uhr drangen unbekannte Personen in ein Haus in Unterwestrich ein. Aus diesem bauten sie diverse Kabel und Kupferrohre aus und stahlen sie.

Feld fängt Feuer Zu einem weiteren Einsatz wegen eines brennenden Feldes musste die Hückelhovener Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 4.50 Uhr ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache waren auf einem abgeerntetem Feld im Bereich vom Mahrweg in Ratheim Strohschwaden auf einer Fläche von 150 Quadratmetern in Brand geraten. Die Einsatzkräfte setzten zwei Trupps mit Hohlstrahlrohren ein und löschten das Feuer.

(RP)