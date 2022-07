Tagebau Garzweiler : Bundestag will Erkelenz-Lützerath nun doch erhalten

Lützerath aus der Luft. Der Kohlebagger steht nur noch knapp 100 Meter vor dem Rand des Ortes. archivfoto: ruth klapproth Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz/Berlin Komplette Rolle rückwärts in Berlin: Entgegen aller bisherigen Pläne ist in einem neuen Gesetzbeschluss plötzlich die Rede von der Rettung des vom Tagebau bedrohten Dorfs. Was das für Lützerath bedeutet.