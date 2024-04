Diskussionsrunde im Kreis Heinsberg Wie arbeitet man mit der Generation Z?

Heutzutage reiche es nicht mehr aus, Bewerbern einfach einen festen Job mit gutem Gehalt und ein paar Sozialleistungen anzubieten. Rump betonte, dass eine ausgewogene Work-Life-Balance, Wertschätzung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Freude an der Arbeit und Perspektiven von großer Bedeutung sind. Auch die Teilhabe und Mitbestimmung an betrieblichen Abläufen seien wichtig, denn was in der Erziehung innerhalb der Familie gilt, spiegelt sich später im Berufsleben wider.