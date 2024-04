Daten des Statistischen Landesamtes So viel Wald gibt es im Erkelenzer Land

Der Kreis Heinsberg zählt zu den waldärmsten Regionen in ganz Nordrhein-Westfalen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor, die sich auf Daten von Ende 2022 beziehen. Demnach sind 10,8 Prozent der 627,7 Quadratkilometer im Kreis Heinsberg von Wald bedeckt. Das ist nicht einmal die Hälfte des NRW-Durchschnitts. 24,8 Prozent des Landes und damit 846.403 Hektar, was rechnerisch knapp der zehnfachen Fläche von Rügen entspricht. Die Waldfläche teilte sich jeweils in etwa ein Drittel Laub- (36,1 Prozent), Nadel- (32,3 Prozent) und Mischwälder (31,6 Prozent) auf. In den Jahren 2016 bis 2022 hat die Waldfläche in NRW um 0,4 Prozent abgenommen.