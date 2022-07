Partnerstädte : Zwei Erkelenzer sind neue Ehrenbürger von Saint-James

(v.l.) David Juquin, Bürgermeister von Saint-James, mit den Ehrenbürgern Maria Sprenger und Stephan Muckel. Foto: Stadt Erkelenz

Erkelenz Bürgermeister Stephan Muckel und Maria Sprenger wurden beim Besuch der französischen Partnerstadt zu Ehrenbürgern von Saint-James ernannt. 2024 besteht die Parterschaft seit 50 Jahren.

Bürgermeister Stephan Muckel ist neuer Ehrenbürger von Saint-James. Die Auszeichnung wurde ihm beim Besuch in der französischen Partnerstadt verliehen, zu der er gereist war, um an der Feier zur Einweihung der Kirche Saint-Jaques teilzunehmen. Zur Ehrenbürgerin ernannt wurde die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Maria Sprenger. Bürgermeister David Juquin würdigte das Engagement für das Miteinander und die Belebung der Freundschaft beider Städte. „Es ist für mich Ehre und Verpflichtung, die Freundschaft und Partnerschaft unserer beiden Städte zu pflegen und zu intensivieren und den europäischen Gedanken zu fördern“, betonte Muckel. Auch Maria Sprenger war „dankbar, dass mir die große Ehre der Ehrenbürgerschaft zuerkannt wurde, das spornt an, mich weiter mit viel Herzblut und Energie für unsere Städtepartnerschaft und die Europäische Idee einzusetzen“.

Es war Muckels erster Besuch als Bürgermeister in Saint-James. Mit einer Delegation war er der Einladung des Bürgermeisters David Juquin gefolgt, um an der Feier zur Einweihung der Kirche Saint-Jaques teilzunehmen. Das Gebäude war nach einem Einsturz der Decke über der Empore im Jahr 2017 saniert worden. Neben dem Schaden am Gebäude wurde die frisch restaurierte Orgel zerstört. In den Wiederaufbau floss auch Spendengeld aus Erkelenz, unter anderem aus einer Sammlung beim Schöffenessen und aus dem Erlös eines Benefizkonzerts.

Muckel besuchte auch das Grab des 2015 verstorbenen Ehrenbürgers von Erkelenz, Michel Thoury, und legte dort Blumen nieder. Zudem standen ein Abstecher zum Mont Saint Michel sowie Besuche des deutschen und des amerikanischen Soldatenfriedhofs auf dem Programm. „Diese Momente des Innehaltens für Frieden, Freiheit und gemeinsame Werte sind in dieser Zeit wichtiger denn je“, so Muckel.

Genutzt wurden die Tage auch zum Pläneschmieden. So wollen Rat und Partnerschaftskomitee aus Saint-James im kommenden Jahr den Lambertusmarkt besuchen. 2024 steht das Jubiläum an: 50 Jahre Städtepartnerschaft – dieses Ereignis soll in Saint-James mit großer Beteiligung aus Erkelenz gefeiert werden. Mehr als zwei Jahre verhinderte die Pandemie persönliche Begegnungen. Mit digitalen Treffen hatten Muckel und seine Amtskollegen aus Saint-James sowie den Erkelenzer Partnerstädten Windsheim und Thum die Zeit überbrückt.