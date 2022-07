Sommer-Kunsttreff auf Hohenbusch​: Kunstvielfalt in besonderem Ambiente​

Erkelenz Auch in diesem Jahr lockte der Sommer-Kunsttreff wieder viele Liebhaber ins ehemalige Kreuzherrenkloster Hohenbusch. Auf dem Programm stand unter anderem auch das Werken mit Resin – einem anspruchsvollen Stoff.

Auch Annemarie Dahlmanns ist regelmäßiger Gast, wenn Elke Bürger zum beliebten Stelldichein in die historischen Gemäuer einlädt. Die 33-jährige Gerderatherin hat den Vorteil, keine weite Anreise zu haben. „Der Aufenthalt hier ist für mich jedesmal wie ein kleiner Urlaub“, gesteht sie und lacht. „Die Atmosphäre ist sehr schön.“ Zu Hause in Gerderath stellt sie ihre gemalten Unikate in aufwändiger Acryltechnik allein her, in Hohenbusch schätzt die ausgebildete Sozialpädagogin die besondere Atmosphäre in den alten Gebäuden. „Ich bin meistens sehr leise und spreche beim Arbeiten nicht viel. Zwischendurch stehe ich aber auf, nehme mir einen Kaffee und schaue mir an, was die anderen machen.“ Das nennt sie „Abstand vom eigenen Bild gewinnen“. Und weil Dahlmanns das jährliche Künstler-Treffen so gut gefällt, beschloss sie kurzerhand, in dem historischen Gemäuer auch ihren Geburtstag beim Sommer-Kunsttreff zu feiern. Für ihren Aufenthalt hatte sie sich diesmal etwas ganz Besonderes vorgenommen. Sie ließ auf ihrer Leinwand Netflix-Serienstar Beth Harmon, die Hauptfigur aus „Das Damengambit“, entstehen, malte dafür eine Foto-Vorlage aus dem 1983 erschienenen Roman The Queen‘s Gambit von Walter Tevis ab.