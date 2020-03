Kommentar zum Krisenmanagement im Kreis Heinsberg : Auch in der größten Krise hilft ein Blick auf die Fakten

Vor dem Heinsberger Kreishaus wehen die Fahnen: #hsbestrong. Foto: Michael Heckers

Kreis Heinsberg Angesichts der anhaltenden Stigmatisierung des Kreises Heinsberg als das „Epizentrum“ der Coronakrise musste Landrat Stephan Pusch in dieser Woche gleich mehrfach eine Faust in der Tasche machen. Tiefpunkt war diesbezüglich die Regierungserklärung von Markus Söder.

Der bayerische Ministerpräsident warf den Kreis Heinsberg munter in einen Topf mit dem partyberauschten Ischgl in Österreich und sagte: „Wir dürfen kein zweites Heinsberg zulassen, es ist jetzt wichtig zu reagieren, nicht zu warten.“

Das Bild, das Söder mit seinen Worten vom Krisenmanagement im Kreis Heinsberg in der Öffentlichkeit gezeichnet hat, ist grundfalsch. Der Kreis Heinsberg hat schneller reagiert als alle anderen und eben nicht gewartet. Empfohlen sei ein Blick auf die Fakten: Während wegen des sich ausbreitenden Coronavirus die Schulen und Kitas in NRW (und übrigens auch in Bayern) erst am 16. März geschlossen wurden – knapp drei Wochen nach Bekanntwerden des ersten Falles in Deutschland – war dies im Kreis Heinsberg bereits am 26. Februar der Fall.

Michael Heckers. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Die Schließung von Schulen und Kitas im Kreis Heinsberg war eine der ersten Amtshandlungen von Landrat Pusch, nachdem er vom positiven Coronatest im Erkelenzer Krankenhaus erfahren und einen Krisenstab einberufen hatte. Es war eine wenig populäre, aber konsequente und richtige Entscheidung. Ohne sie wäre die Zahl der Infizierten heute höher.

Und es war Stephan Pusch, der öffentlich kritisierte, dass die Bundesligabegegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (7. März) mit mehr als 53.000 Zuschauern im Borussia-Park stattfinden durfte, während 15 Kilometer weiter im Kreis Heinsberg schon seit Tagen Schulen und Kitas geschlossen waren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die Aussage von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, dass Fußballfans aus dem Kreis Heinsberg besser nicht in den Borussia-Park kommen sollten, um andere Gäste vor einer denkbaren Infektion zu schützen, war das Tüpfelchen auf dem i.

Dass er nichts davon hält, als Maßnahme gegen das Coronavirus ganze Orte abzusperren, hat Stephan Pusch in der Krise zu einem frühen Zeitpunkt deutlich gemacht: „Was wollen wir jetzt absperren, und was soll das noch bringen?“, antwortete er auf die Frage eines Reporters. Zu diesem Zeitpunkt lag die Karnevalssitzung in Gangelt, bei der sich offenbar viele Menschen mit dem Virus angesteckt haben, schon fast zwei Wochen zurück. Der Landrat stellte die rhetorische Gegenfrage, ob er jetzt jedem Haushalt im Kreis Heinsberg einen Polizisten vor die Türe stellen solle. Auch hier hilft ein Blick auf die Fakten: Die Heinsberger Polizei agiert bereits seit Wochen am Limit. 430 Polizisten stehen normalerweise zur Verfügung, doch jahreszeitbedingt ist der Krankenstand bei den Ordnungshütern hoch. Da stellt sich die Frage, wie eigentlich kontrolliert werden soll, ob sich die Menschen an eine mögliche Ausgangssperre halten?

Weil Pusch die Rahmenbedingungen in seinem Landkreis bestens kennt, und seine Hilferufe – sei es nach Laborkapazitäten der Bundeswehr oder nach Lieferung dringend benötigter Schutzmasken und -kittel – auf höherer Ebene bislang meist mit Schulterzucken beantwortet wurden, appelliert er richtigerweise an die Vernunft der Menschen in seinem Verantwortungsbereich: Bleibt zu Hause, stellt die sozialen Kontakte ein und freut Euch auf die Zeit nach der Krise.

Der Landrat weiß, dass sein stärkstes Mittel in der Coronakrise das Vertrauen der Bürger im Kreis Heinsberg ist. Darum hat er jede Entscheidung seines Krisenstabs in der Öffentlichkeit erklärt und die Menschen unter dem Hashtag #hsbestrong erfolgreich solidarisiert. Zweifelhafte Aussagen über das Krisenmanagement im Kreis Heinsberg sollte er sich nicht zu Herzen nehmen. Erstens sind sie falsch, und zweitens sind gegenseitige Schuldzuweisungen ohnehin das Letzte, was das Land in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg brauchen kann.