Kabarett- und Comedy in Dormagen : Bernd Stelter schließt erfolgreiches Festival ab

Dormagen 3.500 Gäste bei den sechs Vorstellungen im Rahmen des 2. Zonser Kabarett- und Comedy-Festivals sorgten für zufriedene Gesichter im städtischen Kulturbüro.

Lisa Eckhart, Michael Mittermeier, Olaf Schubert, Bernd Stelter und Kinderstar „herrH“, die alle erstmals in der Zollstadt gastierten, schlugen in die gleiche Kerbe. „Das ist eine Mega-Location hier in Zons. Viele Leute, aber trotzdem herrscht Wohnzimmer-Atmosphäre“, brachte es Michael Mittermeier auf den Punkt. Jürgen B. Hausmann, der zum zweiten Mal in Folge vor ausverkauften Rängen begeisterte, sah es ähnlich. „Zons ist in unserem Tourplan ein Highlight. Es macht so richtig Spaß, hier vor dieser tollen Kulisse zu spielen“, befand der Stimmungsgarant. Stelter beendete das umfangreiche Programm und lockte auch noch einmal hunderte von Zuschauerinnen und Zuschauern in die Zonser Altstadt. Das Motto des gelungenen Abends war Stelters Lebensweisheit: „Wenn das Schöne passiert, einfach mal stehen bleiben und gucken.“