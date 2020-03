Heimatkunde Viersen : Vorsitzende der Heimatvereine beim Netzwerktreff in Viersen

Viersen In der Villa Marx trafen sich Vertreter von sechs Heimatvereinen aus der Region. Der Heimatverein der Erkelenzer Lande sprach eine besondere Einladung aus.

Zur aktuellen Ausstellung des Viersener Heimatvereins „Der Niederrhein – Schauplatz europäischer Geschichte, Teil 2“ in der Villa Marx in Viersen empfing der Vorsitzende Albert Pauly viele Gäste aus befreundeten Heimatvereinen, darunter aus Wegberg und Erkelenz. Die Einladung erfolgte mit Leonhard Gerigk, Moderator des seit 2018 bestehenden Heimatvereins-Vorstände-Netzwerkes Rur-Schwalm-Niers, dem inzwischen neun Heimatvereine aus den Kreisen Heinsberg und Viersen sowie aus der niederländischen Nachbar-Provinz Middenlimburg angehören.

Höhepunkt der Veranstaltung war der umfassende, mit großer Sach- und Fachkunde ausgestattete Vortrag des Direktors der Emilie-und-Hans-Stratmans-Stiftung aus Geldern. Auf Einladung von RSN-Netzwerk-Moderator Gerigk kam Matthias Schrör nach Viersen und referierte, dabei der Ausstellungs-Thematik folgend, über geschichtliche Zusammenhänge und Begebenheiten in unserer maasländisch-niederrheinischen Heimatregion während des Hochmittelalters zur Zeit der staufischen Könige und Kaiser. Der Niederrhein, wie auch Teile unserer Nachbar-Provinz Limburg, gehörten damals überwiegend der mächtigen und einflussreichen Grafschaft Geldern an, die später aufgrund ihrer großen Bedeutung und Wirkkraft innerhalb des Deutschen Reiches sowie in Zentral-Europa im Jahre 1339 zum Herzogtum erhoben wurde.

Entsprechend den Grundsätzen wurde den Teilnehmern Gelegenheit zum Gedankenaustausch geboten. So kam es zum Beispiel zur Verabredung von Mitglieder-Besuchen, gemeinsame Termine und Projekte wurden angedacht, ein kommendes turnusmäßiges Treffen aller am RSN-Netzwerk beteiligten Vereins-Vorstände wurde angekündigt. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Heimatvereins der Erkelenzer Lande in diesem Jahr sprach dessen Vorsitzender Günther Merkens dazu an die befreundeten Vereine die Einladung aus.