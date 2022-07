Aktion der Arbeitsagentur​: Ohne Termin zum Wunschberuf​

Kreis Heinsberg Auf 100 unbesetzte Ausbildungsstellen kommen aktuell 63 Bewerbern. Die Chancen stehen derzeit so gut wie nie, sagt der Leiter der Arbeitsagentur.

Unter dem Motto „Ohne Termin zum Wunschberuf“ bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in der Städteregion Aachen, dem Kreis Düren und dem Kreis Heinsberg am Donnerstag, 28. Juli, von 10 bis 15 Uhr allen Jugendlichen eine besondere Aktion an. Die Mitarbeitenden beraten Jugendliche, die noch nicht wissen, was sie nach den Sommerferien beruflich machen möchten, in Aachen, Düren, Erkelenz und Alsdorf.