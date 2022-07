Angebot für Schüler im Rhein-Kreis Neuss : Wanderung mit Berufsberatern

Rhein-Kreis Neuss Auch der Berufsweg beginnt mit einem ersten Schritt – und bedarf guter Orientierung. Die Agentur für Arbeit bietet daher eine Wanderung für junge Menschen aus dem Rhein-Kreis Neuss und Mönchengladbach, die sich beruflich orientieren möchten, an.

Am letzten Montag in den Sommerferien , 8. August, können daran bis zu 15 Schüler teilnehmen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich.

Das Angebot richtet sich an Schüler, die für nächstes Jahr ihren Schulabschluss planen. Sie können sich am 8. August mit mehreren Berufsberatern auf eine rund zwölf Kilometer lange Wanderung auf der Grenze zwischen der Stadt Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss begeben. An sechs Stationen werden Fragen der Berufswahl thematisiert und auf den Wegstrecken dazwischen in Einzel- und Gruppengesprächen vertieft.

Die Wanderung startet am Montag, 8. August, um 9 Uhr an der Agentur für Arbeit, Lürriper Straße 78-80, in Mönchengladbach und endet dort gegen 16 Uhr. Die Strecke führt durch den Volksgarten, vorbei an Schloss Rheydt und entlang der Niers, bevor die Gruppe über Neersbroich den Rückweg antritt. Wandererfahrene Berufsberater begleiten die Gruppe. Eine Mittagspause mit einem kleinen Snack aus dem Rucksack wird vorbereitet und gestellt. Wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und gegebenenfalls Sonnenschutz werden den Teilnehmenden empfohlen. Anmeldungen für die „Wanderung zum Berufseinstieg“ nimmt die Agentur für Arbeit bis Mittwoch, 3. August, per E-Mail an moenchengladbach.biz@arbeitsagentur.de entgegen.