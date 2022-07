Aktion in Velbert : IHK vermittelt noch freie Ausbildungsplätze

Niederberg In der Velberter Fußgängerzone können sich Jugendliche und Eltern informieren. Allein im Kammerbezirk der IHK sind noch 900 Stellen unbesetzt.

(RP) Die IHK Düsseldorf vermittelt am Mittwoch, 20. Juli, von 11 bis 17 Uhr gemeinsam mit der Düsseldorfer Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit freie Ausbildungsplätze in der Velberter Fußgängerzone auf der Friedrichstraße.

„Unser Last-Minute-Angebot richtet sich an Jugendliche, die für 2022 noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Diese sollten unbedingt bei uns vorbeischauen, denn der Besuch lohnt sich. Allein in den IHK-Berufen sind in unserem Kammerbezirk noch über 900 Ausbildungsstellen unbesetzt. Attraktive Berufe im kaufmännischen Sektor, im IT-Bereich sowie in gewerblich-technischen Berufen warten auf Bewerberinnen und Bewerber“, berichtet Jens Peschner, Leiter Ausbildungsberatung, -vermittlung und -projekte der IHK Düsseldorf.