Alternative Antriebe im Kreis Heinsberg : Wasserstoffbusse für Westverkehr

Kreis Heinsberg Das Unternehmen erhält eine Förderung des Verkehrsministeriums über knapp dreieinhalb Millionen Euro. Dafür werden zwölf Brennstoffzellenfahrzeuge angeschafft.

Wie das Ministerium mitteilt, gehe es darum, jeden zweiten Stadtbus bis 2030 klimaneutral auszustatten. Für die Beschaffung von rund 3000 Bussen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur investiert das BMDV mehr als eine Milliarde Euro. Die Parlamentarische Staatssekretärin im BMDV, Daniela Kluckert, überreichte die Förderzusagen am Montag, 11. Juli, in Berlin an die Vertreter der berücksichtigten Unternehmen. Auch der Geschäftsführer der Westverkehr, Udo Winkens, nahm ein entsprechendes Exemplar in Empfang.