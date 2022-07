Ein Jahr nach dem Hochwasser im Kreis Heinsberg : Als sich das Wasser seinen Weg bahnte

Wassenberg/Hückelhoven Rund ein Jahr nach dem Jahrhundertwasser blicken wir auf ausgewählte Stellen an und nahe der Rur zurück — und wie sie heute wieder aussehen.

In der Region waren es die Stadtgebiete Hückelhoven und Wassenberg, die vom Hochwasser des Sommers 2021 besonders betroffen waren. Durch beide Städte fließt die Rur – zuerst durch Hückelhoven, dann durch Wassenberg, wo sich das Wasser zu stauen begann. So ließ Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer den Ort Ophoven am Abend des 16. Juli 2021 evakuieren. Vorher-/Nachher-Fotos dokumentieren die Lage.