Bundestagswahl im Kreis Heinsberg : Hermann Navel (AfD) sieht den Euro vor dem Aus

Wassenberg Auf zehn Prozent plus x hofft AfD-Kandidat Hermann Navel aus Wassenberg-Birgelen bei Bundestagswahl, die am kommenden Sonntag, 26. September, stattfindet.

Es ist sein dritter Anlauf. Hermann Navel ging bereits bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 als Kandidat für die AfD ins Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis 89 Heinsberg. Am Sonntag, 26. September, will der 73-Jährige es erneut versuchen. 2013 kam er auf 2,3 Prozent der gültigen Wählerstimmen im Kreis Heinsberg, 2017 waren es 8,3 Prozent. Wenn er diesmal auf ein zweistelliges Ergebnis käme, zehn Prozent plus x, wäre er zufrieden, sagt Hermann Navel.

Der Euro und die Wirtschaftspolitik sind die Lieblingsthemen von Hermann Navel. In der AfD ist er ein Mann der ersten Stunde. Er gehörte schon der im September 2012 ins Leben gerufenen Wahlalternative 2013 an, aus der kurz darauf die AfD hervorging. Damals wie heute ging es Hermann Navel vor allem um den Euro, den man seiner Meinung nach so schnell wie möglich abschaffen sollte. „Ich bin mir sicher, dass der Euro in zehn Jahren nicht mehr existiert“, sagt der Elektrikermeister im Ruhestand, der zuletzt bei Siemens in Duisburg gearbeitet hat. Die Politik der vergangenen Jahre sei für eine hohe Verschuldung verantwortlich, das Rentensystem werde bald kollabieren, ist Hermann Navel sicher. „Jedes Jahr fehlen 75 Milliarden Euro in der Rentenkasse, das System ist de facto am Ende“, sagt Hermann Navel. Spätestens wenn die Generation der Babyboomer in den Ruhestand gehe, werde alles zusammenbrechen: „Fahren Sie doch mal zum Bahnhof nach Heinsberg. Da sehen Sie jeden Tag ältere Menschen, die leere Flaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen.“ Hermann Navel ist verheiratet, hat zwei 39 und 41 Jahre alte Söhne und wohnt in Wassenberg-Birgelen. Zu seinen Hobbys zählen das Segelfliegen, Motorradfahren und Mountainbiken. Außerdem ist er Sportschütze.