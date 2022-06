Im Kreis Heinsberg : Radtour des ADFC führt zum Viersener Galgenberg

Der ADFC bietet mehrere geführte Radtouren durch die Umgebung an. Foto: Michael Heckers

Kreis Heinsberg Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Heinsberg, bietet in den kommenden Wochen geführte Touren an. Ziel ist unter anderem die Gedenkstätte für die Opfer der NS-Psychiatrie in Eschenrath.

(RP) „Geschichtsbegegnungen“ lautet der Titel einer 42 Kilometer langen, überwiegend flachen Radtour des ADFC, die den Viersener Galgenberg und den heutigen Lost Place, die „Heil- und Pflegeanstalt“ Waldniel-Hostert, zum Ziel hat. Die Teilnehmer können die Reste der bis ins 18. Jahrhundert genutzten Richtstätte besichtigen und vor Ort einiges zur Urteilsfindung bis zum Vollzug erfahren. In Eschenrath bei Waldniel ist die Gedenkstätte für die Opfer der NS-Psychiatrie nahe der ehemaligen „Heilstätte“ der passende Ort, um den menschenverachtenden Umgang der Nazis mit Kranken und Behinderten im Sinne ihrer Rassenideologie zu thematisieren.

Die Tour startet am Sonntag, 19. Juni um 13 Uhr ab Wegberg am Rathausplatz 2 nahe der Kirche St. Peter und Paul.

Ab dem Rathausplatz in Übach- Palenberg, 10 Uhr, beginnt die 65 Kilometer lange Tour „Von Herzögen, Hexen und Forschern“ am Samstag, 25. Juni. In Jülich ist ein längerer Aufenthalt geplant. Dort, aber auch schon unterwegs, werden auf unterhaltsame Weise Ausführungen und Anekdoten zum Titel der Tour gegeben.

Auf nach „Kitsch City“, heißt es am 3. Juli. Die Tour ist 58 Kilometer lang, flach und startet um 13 Uhr an der Kirche in Wegberg. Über das Ziel der Überraschungstour wird weiter nichts verraten.

Am Brunnen auf dem Erkelenzer Markt finden jeden Donnerstag ab 19 Uhr die Feierabendtouren des ADFC statt. Sie sind zwischen 20 und 40 Kilometer lang. Teilnehmer können ihre Wünsche zu Ziel und Ort der Einkehr einbringen. Wer am Sonntag, 26. Juni, ins Grüne fahren möchte, findet Mitfahrende auf dem Markt in Heinsberg. Start ist um 13 Uhr, Länge 20 bis 40 Kilometer.

Zu weiteren Wochenendtouren geht es am 18. Juni und 2. Juli, jeweils ab Wassenberg, Roßtorplatz, 13 Uhr, Länge 20 bis 40 Kilometer.

Ausführliche Informationen gibt es unter www.adfc-hs.de

(RP)