Heimpleite dämpft Stimmung beim Premierenspiel nicht : Der große Abend des SV Niersquelle Kuckum

Fussball-Kreisliga Knapp 500 Menschen kamen zum Premierenspiel beim SV Niersquelle Kuckum ins Niersstadion. Die 0:2-Niederlage gegen Sparta Gerderath tat der prächtigen Stimmung keinen Abbruch.

Knapp 500 Menschen, darunter viele Weggefährten aus den vergangenen Jahrzehnten, wollten sich dies nicht entgehen lassen. „Das Projekt hat viel Zeit, Kraft und Nerven gekostet. Es waren von der ersten Planung an zehn nervenaufreibende Jahre“, sagte Portz – und erinnerte an die Anfänge: „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir mit Vertretern von Stadt und RWE 2011 im Keyenberger Hof unser erstes Treffen hatten. Ich hatte danach eine ganz schöne Krawatte. Denn ich war überhaupt nicht zufrieden damit, was wir bekommen sollten.“

Den Vergleich zum Aschenplatz samt Infrastruktur am alten Standort brachte Portz so auf den Punkt: „Da sind wir auf der Skala von unter Null auf über 1000 geklettert.“ Was auch Kuckumer Spielerikonen der großen Landesligazeit so sehen: „Ich wäre jetzt gerne noch mal 25 Jahre jünger“, bekannte etwa Michael „Lampe“ Lambertz, rund 20 Jahre Kuckums erster Torwart. Etwa genauso lange war Michael Beckers der Torjäger des SV. Das Premierenspiel ließ auch er sich natürlich nicht entgehen. „Auch wenn ich im Oktober 50 werde: Bei der Reserve werde ich mich noch einmal in einem Spiel einwechseln lassen. Einmal möchte ich auf dem Kunstrasenplatz auch spielen.“ Dazu dachte er an seinen verstorbenen Vater Hardy Beckers, ebenfalls über Jahrzehnte eine treibende Kraft beim SVK: „Ich bin mir sicher: Mein Papa wäre heute stolz wie Bolle.“ Was sicher auch für Kuckums zweiten verstorbenen Ehrenvorsitzenden Helmut Clever gilt – die neue Sportanlage liegt auch am Helmut-Clever-Weg.