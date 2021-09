Ungeschlagen in der Bezirksliga : SV Helpensteins Höhenflug hält an

Fussball-Bezirkliga Das Team von Trainer André Lehnen holte gegen Haaren den vierten Sieg im vierten Spiel. Helpensteins Christian Koerfer traf dabei sehenswert aus über 40 Metern.

Der SV Helpenstein sorgt in der Bezirksliga, Staffel 4, auch weiterhin für Furore. Im vierten Spiel holten die Mannen von Trainer André Lehnen beim 4:1 gegen die DJK FV Haaren den vierten Sieg. Damit steht Helpenstein mit zwölf Punkten auf Platz zwei der Tabelle hinter Jugendsport Wenau, das allerdings bereits eine Partie mehr ausgetragen hat. Es sah auf dem Sportplatz in Wildenrath zunächst allerdings nicht nach einer klaren Sache aus, wie auch Trainer André Lehnen meinte: „Eigentlich haben wir uns in der ersten Halbzeit gegenseitig neutralisiert. Da war es natürlich wichtig, dass wir noch vor dem Seitenwechsel in Führung gegangen sind.“