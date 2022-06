Der Birgelener Heinz Küppers mit neuer Vielfalt-Aktion : Wie Richard um Holger wirbt

Birgelen Heinz Küppers weist wieder auf Vielfalt hin – mit Blick auf das Wochenende, dann findet in Geilenkirchen der erste Christopher Street Day im Kreis Heinsberg statt.

Heinz Küppers alias Gräfin Henriette von Küppersbusch, stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Vielfalt ohne Grenzen“, der am Wochenende den ersten Christopher Street Day im Kreis Heinsberg ausrichtet, ist auch privat immer wieder gut für originelle Ideen, die mit Humor auf sein Anliegen hinweisen.

Seit dem Idahobit-Tag gegen Ausgrenzung am 17. Mai sorgen zwei liebenswert schrullige Betongesellen vor Küppers‘ Haus in Birgelen neben einer „Bank gegen Ausgrenzung“ (mit der Aufschrift „Für Liebe und Vielfalt – Henriette“) für Hingucker. Und auf Henriettes Facebookseite im Internet verfolgen viele Freunde seither die Entwicklung der herzzerreißenden Anbandelungsversuche des verliebten Richard mit seinem Herzensmann Holger, der, ein wenig verschüchtert, erst noch erobert werden will.