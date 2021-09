Zu geringe Nutzung : Bald nur noch zwei statt drei Notdienstpraxen im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Die Notdienstpraxis in Geilenkirchen wird eingestellt, der Fahrdienst hingegen eingebaut. Grund sei die „sehr geringe Inanspruchnahme“, teilt die Kassenärztliche Vereinigung mit.

Die ambulante Notdienstpraxis in Geilenkirchen am St. Elisabeth-Krankenhaus stellt ihren Betrieb zum 1. Oktober ein. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein mitgeteilt. Bestehen bleiben im Kreis Heinsberg damit nur noch die beiden Notdienstpraxen in den Krankenhäusern in Erkelenz und Heinsberg am Städtischen Krankenhaus.