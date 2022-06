Schäden in Wassenberg : Aufbauplan nach Hochwasser

Schäden in Wassenberg

Wassenberg Infrastruktureinrichtungen der Stadt Wassenberg sind durch das Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Rat ging es um die Instandsetzung.

„Konkret zählen dazu Deichsicherungsmaßnahmen, Instandsetzung von Überströmungs- und Schwachstellen, Wiederherstellung der Deichstruktur nach Böschungsabbrüchen und der Neubau eines Teilstücks des Deiches im Bereich Ophoven/Kempen; ergänzend zählen dazu die Maßnahmen zur Instandsetzung der öffentlichen Wegeinfrastruktur und deren Möblierung sowie die Beseitigung von Schäden an städtischen Gebäuden“, heißt es bei der Stadt.

Das Rathaus hat gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW einen Antrag auf Gewährung einer Aufbauhilfe gestellt. Dieser Antrag, der inhaltlich die Vorgaben der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW erfüllen muss, setzt die Erstellung eines Wiederaufbauplans Hochwasser voraus, der formal vom Rat zu beschließen ist. In dem Wiederaufbauplan sind entsprechend der verpflichtend vorgenommenen vorherigen Abstimmung mit der Bezirksregierung Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 842.00 Euro aufgeführt, die zuwendungsfähig sind. Die Stadt weiter: „Der Vollständigkeit halber erfolgt der Hinweis, dass im Vorfeld zur Durchführung der Sofortmaßnahmen und nachfolgenden Instandsetzungsmaßnahmen zur Durchführung punktueller Reparaturen an Deichanlagen, der Instandsetzung des Wegenetzes im Bereich der Rur und dessen Möblierung sowie im Bereich der Gewässerstruktur Aufwendungen von insgesamt 700.000 Euro entstanden sind und zusätzlich Zuschüsse an Dritte von rund 530.000 Euro gewährt wurden.“ Dieser Gesamtaufwand von rund 1,2 Millionen Euro wurde anteilig refinanziert aus Kostenerstattungen des Landes von etwa 257.000 Euro und weiteren Zuweisungen des Landes und Spenden sowie Versicherungsleistungen von rund 700.000 Euro. Insgesamt verblieb bei der Stadt bisher ein Eigenanteil von 285.000 Euro.