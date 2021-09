Energiepolitik im Erkelenzer Land : Das sagen die Kandidaten zum Tagebau

Erkelenzer Land Die Zukunft des Braunkohlentagebau Garzweiler II und die damit verbundenen Fragen zählen zu den wichtigsten politischen Themen im Erkelenzer Land. Das sagen die Wahlkreiskandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien zu der Diskussion.

Alexander Dorner (FDP) „Im Zuge des Kohleausstiegs wird der Kohleabbau in Garzweiler in näherer Zukunft zum Erliegen kommen, weshalb die Wohnungs- und Umsiedlungspolitik laufend an die aktuelle Lage vor Ort angepasst werden muss“, sagt der liberale Bundestagskandidat Alexander Dorner aus Geilenkirchen. Der NRW-Koalition sei dies – auch aufgrund von entsprechendem Einsatz der FDP-Fraktion – durchaus bewusst, weshalb sie in den kommenden Jahren regelmäßig die Lage vor Ort und den Fortschritt des Ausstiegs begutachten und ihre Leitentscheidungen anpassen möchte. „Zusätzlich ist es nun mal nicht so, dass man nur den Abbau stoppen müsste und die Bewohner und Bewohnerinnen könnten einfach weiter leben wie bisher“, sagt der 26-Jährige. In Erwartung der Umsiedlung seien viele Maßnahmen zur Instandhaltung der Gebäude schlicht nicht durchgeführt worden. „Egal wie man sich in den kommenden Jahren entscheidet, die Menschen vor Ort brauchen die Gewissheit, dass sie nicht mit den Kosten der Maßnahmen alleine gelassen werden, egal ob bei einer Umsiedlung oder einer Restaurierung ihrer jetzigen Heimat“, sagt Alexander Dorner.