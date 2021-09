Handball-Bezirksliga : TV Erkelenz startet erfolgreich in die Mission „Neuaufbau“

Handball-Bezirksliga Aufgrund vieler Abgänge zogen sich die Damen des TV Erkelenz aus der Landesliga zurück. In der Bezirksliga soll eine neue Mannschaft aufgebaut werden – der Auftakt glückte nun.

Alle Heinsberger Vereine sind siegreich in die neue Handball-Saison gestartet. Zum Auftakt in die Bezirksliga setzten sich unter anderem die Damen des TV Erkelenz deutlich mit 30:21 gegen die dritte Mannschaft des Rheydter TV 1848 durch. Erkelenz hatte in der abgebrochenen Vorsaison noch in der Landesliga gespielt, zog das Team allerdings aufgrund vieler Abgänge für diese Saison zurück – und unternimmt einen Neuaufbau in der Bezirksliga. Der Auftakt glückte nun.