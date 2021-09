Projekt Ingrain im Erkelenzer Land : Bund gibt 15 Millionen für Projekte im Kreis

Erkelenzer Land Das Geld soll den Strukturwandel im Kreis Heinsberg unterstützen und langfristig dafür sorgen, neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Das Bündnis unter Federführung der WFG hat sich in Rahmen eines mehrstufigen Antragsprozesses im Förderprogramm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) als eins von drei Bündnissen in NRW durchgesetzt. Bündnissprecher und WFG-Geschäftsführer Ulrich Schirowski freut sich auf das Projekt: „Durch unseren innovativen Ansatz können wir mit Ingrain den Strukturwandel unterstützen und langfristig neue Arbeitsplätze in der Region schaffen. Übergeordnetes Ziel der zahlreichen Teilprojekte wird es sein, Reststoffe aus Verarbeitungsprozessen der Agrar-, Textil- und Lebens-mittelindustrie in Wert- bzw. Nährstoffe umzuwandeln und so regional eine biobasierte, kreislauforientierte und nachhaltige Ressourcennutzung zu ermöglichen.“