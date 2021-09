Studie in der Kreisverwaltung Heinsberg : Ideen für den Umstieg auf saubere Mobilität

Info

Mobilitätsuntersuchung Der Kreis Heinsberg hat im Jahr 2018 eine repräsentative Haushaltbefragung zum Mobilitätsverhalten der Kreisbevölkerung vorgenommen. Demnach ist das Auto an einem normalen Werktag mit einem Anteil von 67 Prozent an allen zurückgelegten Wegen das am stärksten genutzte Verkehrsmittel im Kreis Heinsberg. Weiterhin werden sowohl jeweils 13 Prozent aller Wege per Fahrrad als auch zu Fuß zurückgelegt. Bus und Bahn machen einen Anteil von sieben Prozent am Wegeaufkommen aus. Dieses wird insbesondere vom Schülerverkehr getragen. Ohne Berücksichtigung des Ausbildungsverkehrs von und zur Schule sinkt der Anteil von Bus und Bahn auf unter drei Prozent am Gesamtwegeaufkommen.