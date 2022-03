Wasserball : Thomas Strelezkij krönt sein Bundesligadebüt

Krefeld Neben dem Debütant stand Trainer Dusan Dragic im Blickpunkt. Der Trainer der SVK 72 feierte nach zweijähriger Pause sein Comeback beim 9:2-Sieg der Krefelder Wasserballer beim Düsseldorfer SC.

Trotz spielerischer Überlegenheit der Krefelder ging das erste Viertel mit 2:1 an den Düsseldorfer SC. Jedoch machten sich die Ausfälle aufseiten der Düsseldorfer fortan deutlicher bemerkbar und die Abwehr der Seidenstädter ließ durch eine konzentrierte Leistung kaum mehr Chancen zu. Folglich gewannen die Krefelder die Oberhand und gingen mit 4:2 zur Halbzeit in Führung. Das 7:2 nach dem dritten Spielabschnitt erzielte der 16-jährige Thomas Strelezkij, der seine Wasserballkarriere in Düsseldorf begonnen hatte und in seinem ersten Bundesligaspiel gleich seinen ersten Treffer erzielen konnte. Konzentriert und taktisch diszipliniert spielten die Krefelder das letzte Viertel aus und gewannen in der Höhe unerwartet mit 9:2. „Ich bin mit unserem Spiel zufrieden, nur nicht mit meiner Leistung“, sagte Trainer Dusan Dragic. „Es ist enorm schwierig, nach zwei Jahren Pause wieder zu spielen. Heute haben wir das Spiel mit einer hervorragenden Abwehrleistung gewonnen. Trotzdem müssen wir noch an dem einen oder anderen Fehler arbeiten, den ein stärkerer Gegner sicherlich sofort ausgenutzt hätte.” Bereits am Dienstag geht es für die SVK 72 auswärts bei SGW Köln weiter.