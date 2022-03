Handball-Landesliga der Frauen : VT Kempen feiert den 16. Sieg im 16. Spiel

Lilly Pinkle (am Ball) steuerte sechs Tore zum 16. Sieg bei. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Kempen Die Frauen der VT Kempen eilen in der Handball-Landesliga von Sieg zu Sieg. Am Samstag blieb die Mannschaft von Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher auch im 16. Saisonspiel verlustpunktfrei.

Nach einer schnellen 7:2-Führung (6. Minute) ließen es die Gäste ruhiger angehen und die bis in die Haarspitzen motivierten Gastgeberinnen glichen zum 10:10 aus. Bis zur Pause setzte sich der Ligaprimus wieder mit zwei Toren bis auf 16:14 ab. Im zweiten Durchgang baute er den Vorsprung kontinuierlich aus und gewann am Ende mit 31:23. „Ich hatte in keiner Phase des Spiels das Gefühl, dass wir hier nicht als Sieger vom Platz gehen würden“, sagte Jürgen Witzke.