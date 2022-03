Fußball-Landesliga : Brisantes Kellerduell beim VfL Tönisberg

Töisberg Die Gastgeber erwarten den direkten Konkurrenten TSV Meerbusch II. Trainer Andreas Weinand erwartet von den Gastgebern eine deutliche Steigerung.

Blutleer und leidenschaftslos – diesen Eindruck nahm Andreas Weinand von seiner Mannschaft nach der 1:3-Niederlage in Lintfort mit, durch die der VfL Tönisberg wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist. Da das Mittelfeld neun Punkte entrückt ist, sieht derzeit alles nach einem Dreikampf zwischen dem VfL, dem erstarkten SV Hönnepel-Niedermörmter und dem TSV Meerbusch II aus. Nur einer dieses Trios, das nur zwei Punkte trennt, wird am Ende das rettende Ufer erreichen können. Eine weitere Niederlage dürfte den VfL in noch größere Bedrängnis bringen, zumal die Rot-Weißen zuhause mit dem TSV Meerbusch II einen direkten Konkurrenten empfangen.