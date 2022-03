Fußball-Oberliga : Teutonia St. Tönis trennt sich vom FSV Duisburg torlos

St. Tönis Spielerisch überzeugte St. Tönis diesmal nicht, bleibt im neuen Jahr aber weiterhin ungeschlagen. Für die Meisterrunde reicht es aber nicht mehr; die Teilnahme an der Abstiegsrunde ist perfekt.

Zwei Spiele vor dem Start der Abstiegsrunde trennte sich Teutonia St. Tönis vom FSV Duisburg mit einem torlosen Unentschieden. Dabei gelang es dem Fußball-Oberligisten diesmal nicht, an die gute Leistung der beiden vorangegangen Spiele anzuknüpfen. Trainer Josef Cherfi war mit dem spielersichen Auftritt seiner Mannschaft nicht sonderlich zufrieden, sah aber auch Positives: „Ich denke, das war sich kein gutes Spiel von uns. Gegen Ratingen haben wir es deutlich beser gemacht. Aber wir haben den Gegner auf Distanz gehalten. Und das zählt erst einmal.“ Besiegelt ist seit gestern auch das, was sich schon länger abzeichnete: Teutonia findet sich mit Gewissheit in der Abstiegsrunde wieder und kann am Freitag beim VfB Hilden und am 27. März gegen den SC Velbert noch etwas für das Punktekonto tun, um sich eine bessere Ausgangssituation zu verschaffen.

Gegen die dreimal in Folge siegreichen Gäste tat sich die Cherfi-Elf schwer Torchancen zu generieren. Das lag an den eigenen Fähigkeiten, aber auch an den Gästen, die sich die Hausherren mit zwei gut gestaffelten Viererketten vom Hals hielten. Auf der anderen Seite bot sich ein ähnliches Bild. Teutonia verteidigte ordentlich, sah sich aber auch keinen allzu großen Herausforderungen gegenüber, obwohl der FSV im Offensivspiel etwas beweglicher agierte. So blieb es bis zur Pause bei einigen Halbchancen auf beiden Seiten, die alles andere als gefährlich daher kamen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich daran nichts. Beide Teams taten sich im Vorwärtsgang mangels kreativer Lösungen nach wie vor schwer und es schien als würde derjenige den Platz als Sieger verlassen, dem irgendwie ein glücklicher Treffer gelingen würde. Dem waren die Gäste in der Schlussphase näher, als Mehmet Tunc aus halbrechter Position die Querlatte im Weg stand (86.). So blieb es bei der leistungsgerechten Punkteteilung, mit der beide Lager am Ende ereingnisloser 90 Minuten leben konnten.