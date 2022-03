Zu Gast in Hönnepel-Niedermörmter : VfR Fischeln fährt mit Junioren an die Grenze

Krefeld Der VfR will dennoch punkten und die in Abstegsgefahr schwebenden Gastgeber auf Abstand halten. Trainer Kalli Himmelmann ist trotz personeller Probleme zuversichtlich, dass das gelingt.

Unter halbwegs annehmbaren personellen Bedingungen würde Himmelmann gerne spielen, wovon der VfR-Trainer erst einmal ausging. Mit dem Unentschieden gegen den Tabellenführer im Rücken will der VfR auch an der Grenze etwas Zählbares mitnehmen, um so einen Abstiegskandidaten auf Distanz zu halten und möglichst bald den Blick nicht mehr nach unten richten zu müssen. Himmelmann sieht dabei ein Problem: „Gegen Sonsbeck war klar, dass alle 100 Prozent geben. Ich bin mal gespannt, wie das in Hö.-Nie. aussieht. Aber wir haben alle Chance, da positiv heraus zu kommen. Unterschätzen dürfen wir den Gegner aber nicht. Er hat ein paar Neue dabei und zuletzt in Meerbusch gewonnen.“