3. Handbaball-Bundesliga : Maik Schneider Mann des Spiels

Krefeld Der Routinier der HSG Krefeld Niederrhein war beim Sieg gegen Gensungen der erfolgreichste Schütze. Da Schalksmühle am Sonntag beim VfL Gummersbach II mit 29:33 verlor, beenden die Eagles die Vorrunde in der Staffel D als Spitzenreiter.

Mit dem erwarteten Pflichtsieg gegen die ESG Gensungen/Felsberg beendete die HSG Krefeld Niederrhein am Samstagabend in der Glockenspitzhalle die Vorrunde um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. Vor 675 Zuschauern taten sich die Eagles beim 34:28 (16:14)-Erfolg schwerer als erwartet, weil der Gegner erstaunlich gut mithielt. Erst vier Treffer in Folge von Maik Schneider innerhalb von knapp drei Minuten zur 24:20-Führung (43.) brachten die Eagles entscheidend in die Erfolgsspur. Da die Dragons aus Schalksmühle am Sonntagabend im Auswärtsspiel bei der Reserve des VfL Gummersbach mit 29:33 unterlagen, wird die HSG als Spitzenreiter der Staffel D nun in der Südgruppe um den Aufstieg mitspielen. „Ich freue mich, dass wir am Ende Spitzenreiter sind, aber ich hatte mir gewünscht, dass wir das aus eigener Kraft schaffen. Über die Saison gesehen, ist das natürlich auch verdient“, sagte Trainer Maik Pallach. Am Dienstagabend werden bei einer Videokonferenz mit dem Ligenleiter des DHB und den Vereinsvertretern die Teilnehmer der beiden Gruppen bekannt gegeben. Zum Auftakt werden die Krefelder beim VfL Pfullingen antreten.