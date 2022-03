Fußball-Landesliga : VfL Tönisberg spielt wie ein Absteiger

Tönisberg Das hatten sie sich beim VfL Tönisberg ganz anders vorgestellt. Die enttäuschenden Gastgeber unterliegen im Kellerduell dem TSV Meerbusch II mit 0:5. Ob diese Niederlage deutliche Spuren hinterlässt?

Ratlosigkeit beim VfL Tönisberg! Nach dem schwachen Auftritt in Lintfort zeigte die Elf von Trainer Andreas Weinand auch im wegweisenden Kellerduell gegen den TSV Meerbusch II eine abstiegsreife Leistung und unterlag auch in der Höhe verdient mit 0:5 (0:2).

Die personell gebeutelten Hausherren waren den Gästen in nahezu allen Belangen unterlegen. Nach vorne ging es konzept- und ideenlos zu und der Defensive schlichen sich immer wieder Fehler ein. Erschwerend kam hinzu dass die Gäste individuell besser waren, handlungsschneller und auch griffiger agierten. Luis Heich (11.) und Emre Geneli per direkt verwandeltem Freistoß (31.) sorgten für die hoch verdiente Pausenführung. Der VfL raffte sich nach dem Seitenwechsel noch einmal auf, fing sich aber durch Dennis Massold (54.) und Kemal Karpuz (58.) zwei Konter zum 0:4. Den Schlusspunkt unter die aus VfL-Sicht maßlos enttäuschende Partie setze Yasar Uzun (86.).

Bereits am Mittwoch steht das Nachholspiel in Scherpenberg an, danach geht es nach Fischeln. Um dem sich immer mehr abzeichnenden Abstieg noch zu entrinnen müssen sich die Verantwortlichen schnell etwas einfallen lassen. „Wir werden uns in Ruhe zusammen setzen und schauen was wir machen“, sah auch Sportdirektor Marcus Bister Handlungsbedarf.