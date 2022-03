Fußball : Erste Corona-Absagen in der Landesliga

Holzheims Trainer Hamid Derakhshan erfuhr erst am Sonntagvormittag, dass das Heimspiel seiner Mannschaft gegen den ASV Süchteln ausfällt. Foto: Heiko van der Velden/heiko_van_der_velden

Rhein-Kreis Dass die Corona-Inzidenz wieder extrem steigt, kommt jetzt auch im Amateurfußball an. Während etwa im Handball schon etliche Spiele heimischer Regionalliga-Teams ausfielen, sind jetzt auch Holzheim und Kleinenbroich betroffen.

Von David Beineke

Dass das Corona-Virus dem TV Korschenbroich und dem Neusser HV am Wochenende mal wieder einen Strich durch Rechnung machte und ihre Meisterschaftsspiele ausfielen, ist für die beiden Vereine ärgerlich. Doch seitdem die Handball-Regionalliga nach der Winterpause ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen hat, sind Verlegungen schon zur Normalität geworden. Der TVK ist sechs Partien im Rückstand, der NHV drei. Die meisten Amateurfußballer sind erst seit kurzem wieder auf den Plätzen, doch auch bei ihnen machen sich die extrem steigenden Infektionszahlen jetzt bemerkbar. In der heimischen Kreisliga A gab es schon Corona-bedingte Ausfälle, am Wochenende zog die Landesliga; Gruppe 1, nach. In Gestalt von Teutonia Kleinenbroich und der Holzheimer SG sind zwei heimische Teams daran beteiligt.

In der Handball-Regionalliga sind schon so viele Spiele ausgefallen, dass der Verband die Saison über Mitte Mai hinaus verlängert hat, damit überhaupt eine Chance besteht, die noch ausstehenden Partien nachholen zu können. Ein solches Szenario wird es im Fußball am Niederrhein allerdings nicht geben, denn vor dem Hintergrund des Saisonabbruchs in der vergangenen Saison wurde vom Verband eine 50-Prozent-Regel auf den Weg gebracht. Danach wird eine Saison auf jeden Fall gewertet, wenn die Hälfte aller Spiele absolviert wurden. Und das war in der Landesliga, Gruppe 1, schon Ende vorigen Jahres der Fall. Die erste Entscheidung über eine Spielabsage in der Landesliga fiel schon am Samstag. Die Teutonia aus Kleinenbroich, die die ganze Saison schon von großen Personalproblemen gebeutelt wird, sagte ihre für Sonntag geplante erste Rückrundenpartie beim Tabellenführer MSV Düsseldorf ab. Bei Teutonen-Coach Norbert Müller waren erstmals am Freitag ernsthaften Zweifel aufgekommen, ob er mit seiner Mannschaft in der Landeshauptstadt würde antreten können. Denn zusätzlich zur der ohnehin sehr angespannten Personalsituation meldeten sich zwei Spieler mit positiven Corona-Tests ab, einer von ihnen hatte am Donnerstag noch mit dem Team trainiert und war anschließend bei einer Besprechung in der Kabine dabei gewesen. So bestand die Gefahr, dass sich noch weitere Spieler angesteckt hatten. Einen dritten positiven Test, der laut Norbert Müller die Grundlage für eine offizielle Spielverlegung gewesen wäre, gab es zwar bis Samstag nicht, dennoch entschied der Teutonen-Coach letztlich schweren Herzens, dem Gegner mitzuteilen, dass er mit seiner Mannschaft nicht anreisen werde. Mit der Konsequenz, dass der Sieg kampflos mit 2:0 an die Düsseldorfer geht und Kleinenbroich eine saftige Geldstrafe bekommt.

Info Schon am Dienstag muss Holzheim im Pokal ran Pflichtspiel Nach der Absage am Sonntag müssen die Holzheimer nicht lange auf das nächste Pflichtspiel warten, schon am Dienstag steht das Halbfinale im Kreispokal auf dem Programm. Dort ist auch der SC Kapellen gefordert. Halbfinale Die Kapellener treten in der Vorschlussrunde des Kreispokals am Dienstag um 19.30 Uhr beim Bezirksligisten SV Uedesheim an. Eine halbe Stunde später wird die Partie der HSG beim Bezirksligisten VfL Jüchen-Garzweiler angepfiffen.