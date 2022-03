3. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld muss länger auf Novickis verzichten

Auf die Durchschlagskraft von Valdas Novickis muss die HSG iKrefeld n den kommenden drei oder vier Wochen verzichten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der erfahrene Rückraumspieler zog sich einen Muskelfaserriss zu. Auch Steffen Hahn fällt wegen einer Verletzung aus. Am Samstag (19 Uhr) steigt das Rückrunden-Finale gegen Gensungen.

Auch wenn die HSG Krefeld Niederrhein in der Staffel D der 3. Handball-Bundesliga mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde ihr Saison-Zwischenziel erreicht hat, bleibt es im Lager der Eagles spannend. Denn nach wie vor lautet die große Frage, ob das Team in der Nord- oder Südgruppe um den Einzug ins Aufstiegs-Endspiel spielt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe spielen überkreuz die beiden Aufsteiger in die 2. Liga aus.

Zunächst steht für die HSG zum Abschluss der Staffel-Rückrunde noch am Samstag (19 Uhr) das Heimspiel gegen ESG Gensungen/Felsberg auf dem Programm. Klar, dass sich die HSG bei ihren Fans mit einem Pflichtsieg für die bisherige Unterstützung bedanken und für die Duelle in der Aufstiegsrunde werben will. Die Eagles werden erneut vor dem Anwurf in gelben T-Shirts mit der Aufschrift „NO MORE WAR“ auflaufen, die von allen Spielern unterschrieben und dann versteigert werden.

Sonntag könnte dann im Kampf um Platz eins der Staffel D eine Vorentscheidung fallen. Gewinnt Schalksmühle das Auswärtsspiel bei der Reserve des VfL Gummersbach, werden die Krefelder wohl als Tabellenzweiter die Vorrunde beenden. Ob sie dann wie vorgesehen auch tatsächlich in die Nordgruppe kommen, hängt noch von den letzten Entscheidungen in den Staffeln E und F ab.

Nach dem 32:23-Sieg am Mittwoch im Nachholspiel gegen die SG Menden Sauerland war Maik Pallach nicht ganz zufrieden: „Unsere Abwehrleistung in der zweiten Hälfte, gegen meist sieben Mendener Angreifer, hat mir nicht gefallen. Da war zu wenig Bewegung im Spiel.“ Verzichten muss der Trainer weiter auf Valdas Novickis, der mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel länger ausfällt. Auch Steffen Hahn muss verletzt passen. Ob er länger ausfällt, soll sich am Montag bei einer Kernspin-Untersuchung herausstellen. Pallach will gegen Gensungen ausprobieren, wer Hahn auf der rechten Außenposition am besten ersetzen kann.