6:4 gegen Bremerhaven : Krefeld Pinguine geben ein Lebenszeichen

Das Ergebnis von 101:1 war weder die Zielvorgabe, noch das Endresultat, sondern lediglich ein kurzzeitiger Defekt des Videowürfels. Foto: Thomas Schulze

Krefeld Die Krefelder besiegen Bremerhaven in einem in der Schlussphase torreichen Spiel mit 6:4. Es ist der erste Dreier seit dem 3:1 gegen die Kölner Haie am 14. Januar. Am Dienstag müssen die Schwarz-Gelben gegen Iserlohn nachlegen.

Der 12. März 1952 war ein großer Tag für den Krefelder EV: An diesem Tag wurde der KEV durch einen 6:4-Sieg gegen den SC Rießersee in Mannheim erstmals Deutscher Meister im Eishockey. Aus diesem Anlass hatten die Pinguine die noch vier lebenden Spieler der Meistermannschaft eingeladen. Peter Kaczmarek, Nachwuchstrainer und Förderer des Eishockeys, ehrte Heinz Dohr, Hans-Werner Münstermann, Bernhard Peltzer und Hans-Georg Pescher vor dem Spiel unter lang anhaltendem Applaus. Und die Anhänger der Schwarz-Gelben kamen – einen Tag nachdem sich die Meisterschaft zum 70. Mal gejährt hatte – aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Dass die Pinguine den aktuellen Gegner Bremerhaven Pinguins an diesem Tag mit dem selben Ergebnis bezwungen hat, ist eine Duplizität, die wahrlich niemand vorhersehen konnte. Mit dem damaligen Ergebnis wurde Geschichte geschrieben, mit dem jetzigen 6:4 (2:1, 1:1, 3:2) wurde allerdings lediglich Lebenszeichen gegeben und die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Der erste Dreier seit dem 14. Januar war mit Blick auf den drohenden Abstieg geradezu lebensnotwendig.

Dabei fing die Partie alles andere als gut für die Gastgeber an. Nach zehn Minuten geriet die Mannschaft von Trainer Igor Zakharkin in Unterzahl in Rückstand, was allerdings nicht verwunderte. Bereits zu diesem Zeitpunkt lautete das Schussverhältnis 10:1 für die Gäste. Den Krefelder Coach irritierte das nicht, für ihn ist das Teil des taktischen Plans, der aufgehen kann, solange es den Gegnern an Effizienz mangelt und ein bärenstarker Sergei Belov zwischen den Pfosten steht. Entsprechend fiel der Ausgleich etwas überraschend, wenngleich der Schuss aus dem Handgelenk von Lucas Lessio von jener Präzision war, die zum Erfolg führt. Die Chance, in Führung zu gehen, schien bereits vertan, denn die Scheibe wurde in Richtung blaue Linie geklärt. Doch da stand Yannick Hänggi und der im Februar verpflichtete 25 Jahre alte Schweizer jagte den Puck mit einer schier unglaublichen Geschwindigkeit ins Netz – was für ein Hammer!

statistik Krefeld – Bremerhaven 6:4 Pinguine: Belov - Gläßl/Bappert, Hänggi/Kulda, Mass – Sabolic/Blank/Volek, Rutkowski/Lucenius/L.Niederberger, Braun/Berlyov/Lessio, Olson,Lewandowski. Tore: 0:1 (10:50) Verlic (Weijse/Dietz 5-4), 1:1 (12:11) Lessio (Braun/Berlyov), 2:1 (18:45) Hänggi (Blank/Sabolic), 3:1 (23:57) Rutkowski (Lucenius), 3:2 (36:30) Verlic (Urbas), 4:2 (49:07) Kulda (Braun/Berlyov), 4:3 (57:15) Urbas (Dietz/Jeglic 6-4), 5:3 (58:22) Lessio (Belov 5-6 Empty-net), 5:4 (59:44) Friesen (Uher/Bruggisser 6-5), 6:4 (59:55) Sabolic (Hänggi 5-6 Empty-net). Schiedsrichter: S, Hunnius (Berlin), S. MacFarlane (USA). Strafminuten: Krefeld 10, Bremerhaven 6. Zuschauer: 2.287.

Im Mittelabschnitt erhöhten die Krefelder nach einem Bully auf 3:1 und etwas später schallten „Sergei Belov“-Rufe durch die Arena. Das Konzept schien aufzugehen. Doch wenn ein Torhüter rund 20 Schüsse pro Drittel parieren muss, rutscht irgendwann mal einer durch, so zum 2:3.

Als Aruturs Kulda den Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte, schien die Partie gelaufen. Wer kurz vor Schluss ging, verpasste etwas: In den letzten 165 Sekunden fielen noch vier Tore – zum Glück für die Pinguine zwei auf beiden Seiten. Sie kamen gleich zu zwei Treffern ins verwaiste Tor, weil Bremerhaven aufgrund des Rückstands den Keeper früh vom Eis nehmen musste.

Thomas Popiesch sparte denn auch nicht mit Lob für die Gastgeber. „Ich glaube, wir haben über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gesehen“, sagte der Coach. „Krefeld hat verbissen gekämpft. Dass sie ein sehr gutes Umschaltspiel haben, ist bekannt. Wir sind heute immer hinterher gelaufen, hatten aber trotzdem genug Chancen. Torhüter Belov war über weite Strecken sehr gut.“