Skaterhockey-Bundesliga : Skating Bears erarbeiten Sieg in Augsburg

Krefeld Aller Anfang ist schwer - diese Erfahrung haben auch die Skating Bears bei ihrem Start in die die Skaterhockey-Bundesliga gemacht. Sie setzten sich beim TV Augsburg jedoch am Ende mit 6:4 durch.

Das Team der Coaches Fabian Peelen und Florian Lüttges wurde anfangs von der stürmischen Art der Fuggerstädter überrascht und lag nach 15 Minuten bereits mit 0:2 in Rückstand. In der Folge bekam Krefeld mehr Zugriff. In den zweiten Spielabschnitt starteten die Bears hellwach und konnten die Partie binnen kürzester Zeit in eine 3:2-Führung drehen. Vor der Pause konnte Augsburg zwar zwischenzeitlich ausgleichen, doch die Gäste erzielten abermals zwei Treffer. Dem abemaligen Anschlusstreffer folgte kurz vor Schluss das 6:4. Ein wichtiger und kein selbstverständlicher Auswärtserfolg, auch dank eines bärenstarken Rene Hippler im Tor. Trotz des Erfolgs bleiben die Krefelder selbstkritisch. Pascal Mackenstein: „Das war bei Weitem nicht unser bestes Spiel. Wir können viel mehr als das, was wir gezeigt haben. Trotzdem haben wir Moral bewiesen und uns den Sieg erkämpft.“