Überraschende Entscheidung : Felix Magath wird neuer Trainer von Hertha BSC

Update Berlin Nach der Entlassung von Trainer Tayfun Korkut hat der strauchelnde Fußball-Bundesligist Hertha BSC schnell einen Nachfolger gefunden – und der ist durchaus eine Überraschung: Felix Magath soll den Hauptstadtklub vor dem Abstieg retten.

Mit dieser Lösung hat in Berlin wohl niemand gerechnet: Felix Magath kehrt nach zehn Jahren als Trainer in die Fußball-Bundesliga zurück und soll Hertha BSC vor dem drohenden Abstieg bewahren. „Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Er hat schon vielfach bewiesen, dass er mit seiner Erfahrung in jeglicher sportlichen Situation an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen“, sagte Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntagabend.