Leichtathletik : Der Schülerwaldlauf feiert am Sonntag sein Jubiläum

Krefeld Der VfL Forstwald ist am Sonntag zum 50. Mal der Veranstalter. Schon eine Woche vor dem Lauf waren rund 150 Läuferinnen und Läufer aus dem Nachwuchsbereich angemeldet. Start und Ziel ist an der Schule Bellenweg.

Am 20. März sollen auch in Deutschland die meisten Coronamaßnahmen ein Ende haben. An diesem Tage steigt auch der Schülerwaldlauf im Forstwald – und das zum 50. Mal. Um an der Jubiläumsausgabe teilnehmen zu können, muss man die vom Veranstalter VfL Forstwald vorgegebene 2G-Regelung erfüllen. Start und Ziel ist an der Schule Bellenweg.