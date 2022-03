1:7-Heimpleite : Pinguine versagen im Kellerduell

Krefeld Die Krefelder boten im wichtigen Heimspiel um den Klassenverbleib gegen die Iserlohn Roosters besonders im ersten Drittel eine indiskutable Leistung und unterlagen vor 1984 Zuschauern mit 1:7. Arturs Kulda sorgte für den Ehrentreffer.

Mit so einer Enttäuschung war nach dem Heimsieg am Sonntag gegen Bremerhaven nun wirklich nicht zu rechnen. Die Pinguine ließen in diesem wichtigen Match gegen den Abstieg fast alles vermissen, was man in so einem „Endspiel“ braucht. Besonders im ersten Drittel versagte die Mannschaft total. Fast alle Zweikämpfe wurden verloren. Dazu gesellten sich viele Fehler in der Abwehr oder beim Spielaufbau, so dass die Iserlohn Roosters leichtes Spiel hatten, mit 2:0 in Führung zu gehen. Am Ende feierten die Sauerländer vor ihren gut 60 mitgereisten Fans einen verdienten 7:1-Erfolg. So wurde nichts aus dem vorzeitigen Geburtstagsgeschenk für Trainer Igor Zakharkin, der am Mittwoch 64 Jahre alt wird. Durch diese Niederlage sind die Chancen der Krefelder auf den Klassenerhalt wieder deutlich gesunken. Denn die Mitkonkurrenten Augsburg und Bietigheim punkteten.